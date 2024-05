Meteo Palermo, previsioni da Domenica 26 a Martedì 28 Maggio

Domenica, 26 Maggio 2024

Il tempo a Palermo domenica 26 Maggio sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 18-23°C con un’umidità che oscillerà tra il 61% e l’89%. Il vento soffierà principalmente da direzione nord-nordest con velocità variabili tra 1 e 14 km/h.

Lunedì, 27 Maggio 2024

Lunedì 27 Maggio il cielo sopra Palermo sarà prevalentemente sereno con alcune nubi sparse nel tardo pomeriggio. Le temperature si aggireranno tra i 17°C e i 23°C, mentre l’umidità varierà tra il 46% e l’68%. Il vento soffierà da direzione sud-ovest e nord-nordest con velocità tra 0 e 13 km/h.

Martedì, 28 Maggio 2024

Martedì 28 Maggio il cielo sopra Palermo sarà parzialmente nuvoloso con un aumento delle nubi nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 18°C e i 24°C, mentre l’umidità si manterrà tra il 45% e il 74%. Il vento sarà prevalentemente da direzione nord-est con velocità comprese tra 0 e 12 km/h.

In sintesi, per i prossimi giorni a Palermo ci si aspetta un clima generalmente mite e stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature si manterranno primaverili, mentre l’umidità sarà moderata. I venti saranno prevalentemente deboli. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche, soprattutto in presenza di temporali o piogge improvvise.