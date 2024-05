Devastanti tornado in America: molti morti e feriti in Texas e altri stati

Nuova scia di devastazione nelle pianure americane per una serie di tornado e temporali severi. Nella notte tra sabato e domenica, un violento tornado ha colpito il Texas, portando morte e distruzione. Il bilancio attuale è di almeno sette vittime, tra cui due bambini, tutte nella contea di Cooke, situata a nord di Dallas, vicino al confine con l’Oklahoma. La zona più colpita, da quanto si apprende nelle ultime ore, è quella di Valley View, dove molti edifici sono stati rasi al suolo.

“La devastazione è piuttosto grave”, ha dichiarato lo sceriffo della contea di Cooke, Ray Sappington. Decine di migliaia di residenti sono rimasti senza corrente in tutta la regione, aggravando ulteriormente la situazione già critica.

Il numero di feriti nell’area a nord di Dallas è significativo, con oltre 60 persone che hanno riportato lesioni, e alcune stime indicano che potrebbero essere addirittura 80. Tra questi, alcuni risultano dispersi, facendo temere che il bilancio delle vittime possa aumentare ulteriormente nelle prossime ore.

Hard to describe devastation we’re seeing in Cooke County, TX. About 60-80 people were taking shelter here when the tornado hit. Numerous injuries reported. At an RV park nearby, 5 fatalities confirmed. LATEST ➡️ https://t.co/zCbG4b3obq@NBCDFW pic.twitter.com/T3IgvwPBbG — Alanna Quillen (@AlannaNBC5) May 26, 2024

Le scene di devastazione sono impressionanti: abitazioni distrutte, tetti scoperchiati, alberi sradicati e camion ribaltati in mezzo alle strade. I residenti hanno descritto scene di panico e caos, aggravate dalla caduta di chicchi di grandine grandi come palline da baseball. Un episodio particolarmente drammatico ha coinvolto una stazione di servizio a Valley View, dove 150 persone si erano rifugiate durante il passaggio del tornado. La struttura è stata praticamente distrutta, con il tetto crollato, ma miracolosamente nessuno avrebbe perso la vita.

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno gli stati vicini come Oklahoma e Arkansas. In Arkansas, almeno due persone sono rimaste uccise, mentre in Oklahoma si registrano altri due decessi nella contea di Mayes. Anche qui, i danni sono stati significativi, con alcuni invitati a un matrimonio all’aperto che sono rimasti feriti durante il passaggio del tornado.

La situazione resta estremamente critica e in continua evoluzione. Le autorità stanno lavorando incessantemente per portare soccorso alle persone colpite, ripristinare la corrente elettrica e valutare l’entità dei danni. La popolazione delle aree colpite è invitata a rimanere in luoghi sicuri e a seguire le indicazioni delle autorità locali.