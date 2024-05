Meteo Cagliari, previsioni da Lunedì 27 a Mercoledì 29 Maggio

Lunedì, 27 Maggio 2024

Per Lunedì a Cagliari, ci aspettiamo una giornata principalmente coperta con temperature in aumento. Il mattino inizierà con cielo coperto e umidità alta, mentre nel pomeriggio è probabile che si verifichino precipitazioni. Le temperature massime saranno intorno ai 27 gradi, con venti moderati provenienti da sud-est.

La sera e la notte saranno caratterizzate da cielo nuvoloso e umidità persistente. Le temperature si manterranno intorno ai 20 gradi con venti che si sposteranno verso est-sud-est.

Martedì, 28 Maggio 2024

Martedì a Cagliari prevediamo un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle nuvole e un aumento delle temperature. Durante la mattina e il pomeriggio il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature massime che raggiungeranno i 31 gradi. I venti soffieranno da nord-ovest con una velocità media di 20 km/h.

Nel tardo pomeriggio e sera è prevista la comparsa di nubi sparse e un lieve aumento dell’umidità. Le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno comunque sopra i 20 gradi durante la notte.

Mercoledì, 29 Maggio 2024

Per Mercoledì, il tempo a Cagliari sarà nuovamente variabile con un cielo in parte nuvoloso. Le temperature massime saranno intorno ai 29 gradi durante il giorno, con una leggera diminuzione delle temperature rispetto al giorno precedente. I venti soffieranno da nord-ovest con una velocità media di 25 km/h.

Nella seconda metà della giornata, ci aspettiamo un aumento delle nuvole e una diminuzione delle temperature, con possibili precipitazioni nel tardo pomeriggio. Durante la sera e la notte, il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno attorno ai 20 gradi.

Queste sono le previsioni meteo dettagliate per i prossimi giorni a Cagliari. Ricordate di prestare attenzione alle previsioni aggiornate, in quanto le condizioni meteo potrebbero variare. Restate al sicuro e preparatevi per le variazioni del tempo in arrivo!