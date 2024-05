Meteo Campobasso, previsioni da Lunedì 27 a Mercoledì 29 Maggio

PREVISIONI METEO

Le previsioni meteo per Campobasso prevedono un mix di condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per lunedì 27 Maggio 2024, martedì 28 Maggio 2024 e mercoledì 29 Maggio 2024.

Lunedì 27 Maggio 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature che si aggireranno intorno agli 11-13°C e un’alta umidità del 95%. Il vento soffierà da ovest con una velocità media di 4-7 km/h. Man mano che la giornata avanza, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse e poco nuvoloso. Le temperature saliranno fino a 20-21°C nel pomeriggio, mentre l’umidità scenderà intorno al 50%. Il vento ruoterà da nord-ovest a nord-est con una velocità di 8-9 km/h.

Martedì 28 Maggio 2024

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e un leggero aumento delle temperature rispetto al giorno precedente, attorno ai 13-14°C. L’umidità si manterrà intorno al 78-86%, con venti provenienti da sud-ovest e ovest con velocità comprese tra 2 e 6 km/h. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà progressivamente, portando alla comparsa di nubi sparse e coperto, con umidità che raggiungerà il 98%. Le temperature oscilleranno tra i 19 e i 20°C. Nel pomeriggio, sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia debole, con temperature che si manterranno attorno ai 18-19°C e un’umidità che potrebbe raggiungere il 96%. Il vento ruoterà da nord-ovest a nord-nord-ovest con velocità tra 1 e 8 km/h.

Mercoledì 29 Maggio 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 13-14°C, con un’umidità massima del 99%. Il vento soffierà da nord-ovest a nord con una velocità di 1-5 km/h. Durante la mattinata, il cielo si libererà leggermente, lasciando spazio a nubi sparse e poco nuvoloso, con umidità che diminuirà fino al 71%. Nel pomeriggio, sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia debole, con temperature che si manterranno attorno ai 18-20°C e un’umidità che potrebbe raggiungere il 93%. Il vento ruoterà da est a nord-est con velocità tra 3 e 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Campobasso indicano condizioni variabili, con un aumento delle temperature e la possibilità di precipitazioni, in particolare nella giornata di martedì. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per essere preparati a eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.