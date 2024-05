Meteo Catania, previsioni da Lunedì 27 a Mercoledì 29 Maggio

Meteo per Lunedì, 27 Maggio 2024

Per Lunedì, il tempo si preannuncia stabile e soleggiato per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che si attesteranno intorno ai 24-25 gradi durante le ore centrali della giornata. L’umidità sarà contenuta, oscillando tra il 34% e il 48%, mentre il vento soffierà moderato da est-sudest con velocità tra gli 8 e i 14 km/h. Nel pomeriggio è previsto un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni in vista. La serata si concluderà con cieli sereni e temperature intorno ai 19-20 gradi.

Meteo per Martedì, 28 Maggio 2024

Martedì si prevede un inizio di giornata all’insegna della stabilità, con cieli sereni e temperature gradevoli che si attesteranno intorno ai 23-24 gradi. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente senza tuttavia portare a precipitazioni significative. Nel pomeriggio la nuvolosità si diraderà, regalando nuovamente momenti di sereno e temperature comprese tra i 24 e i 26 gradi. Il vento soffierà da ovest-sudovest con intensità tra i 4 e i 13 km/h, garantendo condizioni di ventilazione ottimali. Anche in serata le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature intorno ai 20-21 gradi.

Meteo per Mercoledì, 29 Maggio 2024

Mercoledì, il cielo si presenterà parzialmente coperto sin dalle prime ore del mattino, con temperature che si manterranno intorno ai 23-24 gradi. Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 25 gradi, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 56%. Il vento soffierà prevalentemente da est-nordest con intensità compresa tra i 5 e i 13 km/h. La serata vedrà un generale mantenimento delle condizioni meteorologiche, con cieli coperti e temperature intorno ai 21-22 gradi.