Meteo Genova, previsioni da Lunedì 27 a Mercoledì 29 Maggio

Previsioni Meteo per Genova

Il meteo a Genova si preannuncia variabile nei prossimi giorni, con possibilità di precipitazioni e un’alternanza tra cielo coperto e momenti di sereno.

Meteo per Lunedì, 27 Maggio 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 16-17°C e umidità superiore al 75%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità di 4-6 km/h. Verso metà mattina, il cielo rimarrà coperto con un aumento della temperatura fino a 20°C e un’umidità del 75%. Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili con temperature intorno ai 20°C e un’umidità del 75-80%. Nel tardo pomeriggio e sera, si prevedono precipitazioni con temperature che si manterranno intorno ai 18°C e un’umidità superiore all’80%.

Il vento sarà prevalentemente da sud con velocità compresa tra 3 e 6 km/h. Le precipitazioni sono previste anche durante la serata e la notte, con temperature intorno ai 18°C e un’umidità che potrebbe superare l’85%.

Meteo per Martedì, 28 Maggio 2024

Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo coperto, temperature intorno ai 17-18°C e un’umidità superiore all’85%. Il vento soffierà da nord con una velocità di 2-4 km/h. Durante la mattinata, il cielo si libererà dalle nuvole, mantenendo temperature intorno ai 20-22°C e un’umidità che si attesterà intorno al 60-65%.

Nel pomeriggio, il tempo sarà variabile con la presenza di nuvole sparse e temperature intorno ai 21-22°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 70-76%. Il vento sarà prevalentemente da sud con velocità tra 7 e 10 km/h. In serata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature intorno ai 17-19°C e un’umidità compresa tra il 79% e il 87%.

Meteo per Mercoledì, 29 Maggio 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature intorno ai 16-17°C e un’umidità superiore all’85%. Il vento soffierà da nord con una velocità di 4-5 km/h. Durante la mattinata, il cielo si coprirà progressivamente con un aumento della temperatura fino a 21-22°C e un’umidità del 59-62%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 21°C e un’umidità che si manterrà intorno al 65-70%. Il vento sarà prevalentemente da sud con una velocità tra 2 e 9 km/h. In serata, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 18-19°C e un’umidità che potrebbe superare l’80%.

In conclusione, nei prossimi giorni a Genova si alterneranno momenti di cielo coperto a fasi con cielo poco nuvoloso. Sarà necessario prestare attenzione alle precipitazioni previste, soprattutto nella giornata di Lunedì. Le temperature si manterranno in linea con la stagione primaverile, con massime intorno ai 22°C e minime intorno ai 16-17°C. Resta comunque consigliabile monitorare costantemente le previsioni per eventuali aggiornamenti.