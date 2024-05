Meteo Milano, previsioni da Lunedì 27 a Mercoledì 29 Maggio

Meteo Milano prossimi giorni 27 Maggio, 28 Maggio, 29 Maggio:

Le previsioni meteo per Milano nei prossimi giorni indicano un’instabilità atmosferica che porterà condizioni variabili. Lunedì 27 Maggio, il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature comprese tra i 16.4°C e i 23.4°C. Durante la mattina e il primo pomeriggio sono attese precipitazioni, con piogge che potrebbero essere abbondanti. Il vento soffierà prevalentemente da est-sudest con una velocità compresa tra 5 e 11 km/h. L’umidità sarà elevata, con valori che si attesteranno tra il 50% e il 93%.

Martedì 28 Maggio, il tempo migliorerà gradualmente, con nubi sparse e schiarite nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 14.6°C e i 24.9°C. Durante la mattina e il pomeriggio, è prevista una diminuzione delle precipitazioni e un aumento della copertura nuvolosa. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-sudovest con una velocità compresa tra 4 e 13 km/h. L’umidità si manterrà moderata, con valori tra il 41% e il 96%.

Mercoledì 29 Maggio, il cielo sarà nuovamente coperto con temperature che varieranno tra i 13.3°C e i 24.2°C. Durante l’intera giornata si prevede una copertura nuvolosa persistente, senza precipitazioni significative. Il vento sarà prevalentemente da sud-sudest con una velocità compresa tra 3 e 7 km/h. L’umidità si manterrà moderata, con valori tra il 37% e l’85%.

In conclusione, le previsioni meteo per Milano indicano una settimana caratterizzata da variabilità atmosferica, con precipitazioni prevalentemente concentrate nel primo giorno, seguite da un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per adattare al meglio le attività quotidiane alle condizioni climatiche in evoluzione.