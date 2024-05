Meteo Padova, previsioni da Lunedì 27 a Mercoledì 29 Maggio

Meteo Padova prossimi giorni 27 Maggio, 28 Maggio, 29 Maggio:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Padova mostrano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio il meteo per lunedì, martedì e mercoledì.

Lunedì, 27 Maggio 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e un’umidità del 89% alle 00:00, con temperature intorno ai 14.9°C. Durante la mattina il cielo rimarrà coperto con lievi precipitazioni e temperature in aumento fino ai 22.7°C. Nel pomeriggio le temperature raggiungeranno fino a 26.3°C, con cielo nuvoloso e umidità del 46%. La serata sarà caratterizzata da precipitazioni, con temperature che scenderanno fino a 17.9°C.

Il vento soffierà con una velocità media di 4-10 km/h proveniente da diverse direzioni, inizialmente da nord per poi virare verso est e ovest a fine giornata.

Martedì, 28 Maggio 2024:

La giornata di martedì sarà caratterizzata da piogge persistenti, con temperature che si manterranno intorno ai 17-19°C per gran parte della giornata. Le precipitazioni si attenueranno nel pomeriggio, lasciando spazio a un cielo nuvoloso con umidità intorno all’80%. Durante la sera e la notte le condizioni miglioreranno, con un graduale attenuarsi delle precipitazioni e un parziale schiarimento del cielo.

Il vento sarà moderato, con velocità comprese tra 4 e 11 km/h proveniente da diverse direzioni, predominante da nord-est.

Mercoledì, 29 Maggio 2024:

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cielo parzialmente nuvoloso e temperature in aumento fino a 25.1°C nel pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 35-40% durante il giorno. La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo coperto e temperature intorno ai 17-18°C.

Il vento soffierà con una velocità compresa tra 2 e 9 km/h proveniente principalmente da est e sud-est.

Queste previsioni meteo offrono una panoramica dettagliata delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Padova, consentendo ai residenti e ai visitatori di programmare le proprie attività in base alle condizioni meteorologiche attese. Siate preparati per un inizio della settimana piovoso, seguito da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche verso la metà della settimana.