Meteo Parma, previsioni da Lunedì 27 a Mercoledì 29 Maggio

Previsioni Meteo per Parma:

Prendendo in considerazione le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma, analizziamo nel dettaglio le condizioni atmosferiche previste per Lunedì 27 Maggio, Martedì 28 Maggio e Mercoledì 29 Maggio 2024.

Meteo per Lunedì, 27 Maggio 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 16°C. L’umidità sarà del 84% con venti leggeri provenienti da Sud. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto con un aumento delle temperature fino a raggiungere i 24°C intorno alle 11:00, seguito da un ulteriore aumento delle condizioni di umidità. Nel pomeriggio, si prevede un peggioramento delle condizioni meteo con piogge previste intorno alle 14:00, seguite da un calo delle temperature. La situazione continuerà nel tardo pomeriggio con piogge e venti provenienti da diverse direzioni. La serata si presenterà nuovamente con cielo coperto e umidità elevata, con temperature intorno ai 18°C.

Meteo per Martedì, 28 Maggio 2024:

La giornata inizierà con nebbia e temperature intorno ai 17°C, con un’umidità del 94%. Nel corso della mattinata è prevista pioggia con temperature intorno ai 18-19°C e un aumento della velocità del vento proveniente da Ovest-Nordovest. Nel tardo mattino, le condizioni si manterranno con cielo coperto e leggera pioggia. Nel pomeriggio, il tempo migliorerà con la comparsa di qualche nuvola e temperature intorno ai 22°C. La serata sarà caratterizzata da condizioni di sereno e temperature intorno ai 16-17°C.

Meteo per Mercoledì, 29 Maggio 2024:

La giornata inizierà con nebbia e temperature intorno ai 14-15°C, con un’umidità elevata. Durante la mattinata, le condizioni miglioreranno con la comparsa di sole e qualche nuvola sparsa, con temperature che raggiungeranno i 23°C. Nel tardo mattino e nel pomeriggio, è prevista la persistenza del cielo coperto con temperature intorno ai 24-25°C. La serata sarà caratterizzata da cielo coperto e umidità elevata, con temperature intorno ai 16-17°C.