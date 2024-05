Meteo Potenza, previsioni da Lunedì 27 a Mercoledì 29 Maggio

Meteo per Lunedì, 27 Maggio 2024:

La giornata di Lunedì a Potenza inizierà con cieli sereni e temperature attorno ai 13 gradi. Nel corso della mattinata si avrà un aumento della nuvolosità, con la comparsa di nubi sparse e un leggero calo delle temperature. Nel pomeriggio è prevista pioggia debole, con temperature che si manterranno intorno ai 18 gradi. La pioggia continuerà anche nel tardo pomeriggio e in serata, con temperature in diminuzione fino a raggiungere circa i 14 gradi. L’umidità sarà elevata per gran parte della giornata, attestandosi intorno al 90%. Il vento soffierà dai quadranti settentrionali con intensità variabile tra i 5 e i 10 km/h.

Meteo per Martedì, 28 Maggio 2024:

Martedì ci attendiamo una giornata nuvolosa a Potenza, con precipitazioni deboli già dalla mattina. Le temperature minime si manterranno intorno ai 12 gradi, mentre nel corso della giornata è prevista una graduale diminuzione della pioggia e un aumento delle temperature fino a toccare i 21 gradi nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata le condizioni meteorologiche miglioreranno, con una diminuzione delle precipitazioni e una leggera diminuzione delle temperature. L’umidità sarà variabile durante la giornata, mantenendosi generalmente intorno al 80%. Il vento soffierà dai quadranti occidentali con intensità compresa tra 5 e 9 km/h.

Meteo per Mercoledì, 29 Maggio 2024:

Mercoledì si prospetta una giornata con alternanza di nubi sparse e copertura nuvolosa a Potenza. Le precipitazioni saranno presenti già dalla mattinata, con una diminuzione delle temperature fino a circa 12 gradi. Nel corso della mattinata sono previste piogge deboli, mentre nel primo pomeriggio si avrà un aumento dell’intensità della pioggia e un calo ulteriore delle temperature. Nel tardo pomeriggio e in serata le precipitazioni continueranno, con temperature intorno ai 15 gradi. L’umidità si manterrà elevata, superando il 90% per gran parte della giornata. Il vento soffierà prevalentemente dai quadranti meridionali con intensità variabile tra 2 e 8 km/h.