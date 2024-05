Meteo Roma, previsioni da Lunedì 27 a Mercoledì 29 Maggio

Lunedì, 27 Maggio 2024

La giornata di lunedì a Roma sarà caratterizzata da un cielo coperto con possibili precipitazioni. Durante la notte, ci saranno temperature intorno ai 19-18°C con un’umidità del 62-74%. Il vento soffierà da nord con una velocità di 5-7 km/h. Al mattino, il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento fino a 23.7°C e una diminuzione dell’umidità al 44%. Il vento ruoterà verso est-nordest con una leggera brezza. Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non cambieranno molto; il cielo rimarrà coperto con temperature massime di 27.7°C e un aumento della velocità del vento a 19 km/h proveniente da sud-ovest. L’umidità sarà del 38%. In serata, il tempo sarà nuovamente coperto con temperature in diminuzione e un’umidità in aumento fino al 90%.

Martedì, 28 Maggio 2024

Martedì, il tempo a Roma sarà prevalentemente coperto al mattino con temperature intorno ai 18-27.4°C e un’umidità del 33-95%. Il vento soffierà da sud-est a sud-ovest con una velocità di 3-17 km/h. Durante la giornata, il cielo si aprirà, portando temperature massime di 27.4°C e un’umidità in diminuzione al 39%. Il vento ruoterà da sud a ovest-sud-ovest con una velocità di 15-17 km/h. In serata, le condizioni meteorologiche saranno stabili con un cielo sereno e temperature in diminuzione ma comunque sopra i 17°C.

Mercoledì, 29 Maggio 2024

Mercoledì, il cielo a Roma sarà prevalentemente coperto con possibili nubi sparse al mattino. Le temperature oscilleranno tra i 16.4-27.2°C e un’umidità del 43-97%. Il vento sarà leggero con una velocità compresa tra 0-21 km/h proveniente da direzioni variabili. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature massime di 27.2°C e un’umidità in diminuzione. Il vento soffierà da ovest a sud-ovest con una velocità di 11-21 km/h. In serata, le condizioni meteorologiche non cambieranno molto, con il cielo coperto, temperature intorno ai 18-19°C e un’umidità che potrebbe raggiungere l’86%. Il vento soffierà da sud-ovest con una leggera brezza.