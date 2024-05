Meteo Taranto, previsioni da Lunedì 27 a Mercoledì 29 Maggio

Meteo Taranto prossimi giorni 27 Maggio, 28 Maggio, 29 Maggio:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Taranto indicano una variazione delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Lunedì, 27 Maggio 2024:

Durante le prime ore del giorno il cielo si presenterà sereno con temperature che si aggireranno intorno ai 17°C. Tuttavia, verso l’ora di pranzo è previsto un aumento delle nubi, seguito da un temporale nel pomeriggio con una temperatura di circa 20°C. In serata le nubi si diraderanno, ma la probabilità di pioggia sarà ancora presente. Il vento soffierà prevalentemente da sud-sudovest con una velocità variabile tra i 4 e i 16 km/h. L’umidità sarà intorno al 90%.

Martedì, 28 Maggio 2024:

La giornata inizierà con nebbia e temperature intorno ai 17-18°C. Durante la mattinata il cielo sarà coperto e l’umidità aumenterà fino al 95%. Nel pomeriggio è prevista pioggia con temperature intorno ai 20-21°C e venti che soffieranno prevalentemente da sud-sudovest. Nel corso della giornata le condizioni meteorologiche rimarranno instabili, con cielo coperto e piogge intermittenti. Il vento avrà una velocità compresa tra 1 e 8 km/h.

Mercoledì, 29 Maggio 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 17-18°C. Durante la mattinata è prevista pioggia con un aumento dell’umidità. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto e si verificheranno temporali con temperature che si assesteranno intorno ai 21-23°C. Il vento soffierà da ovest con una velocità compresa tra 5 e 7 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta per gran parte della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo indicano un inizio di settimana con instabilità atmosferica a Taranto. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prendere le dovute precauzioni per affrontare al meglio le variazioni del tempo.