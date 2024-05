Meteo Trento, previsioni da Lunedì 27 a Mercoledì 29 Maggio

Meteo Trento prossimi giorni 27 Maggio, 28 Maggio, 29 Maggio:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trento prevedono delle variazioni significative. Lunedì 27 Maggio, si prevede un inizio di giornata con cielo coperto e nubi sparse, con temperature che si aggirano intorno ai 15-16 gradi. Al mattino è prevista un’umidità intorno al 70-80%. Nel pomeriggio, aumenta la probabilità di temporali con una diminuzione delle temperature e un vento che soffia da diverse direzioni a velocità variabile. Verso sera, il cielo rimarrà coperto con una leggera diminuzione delle temperature.

Per Martedì 28 Maggio, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da piogge abbondanti e temperature in diminuzione rispetto ai giorni precedenti. L’umidità sarà molto alta durante le prime ore del giorno, con piogge continue e venti che soffiano da diverse direzioni. Nel pomeriggio, le piogge diminuiranno, lasciando spazio a un cielo nuvoloso e temperature che oscilleranno tra i 19 e i 21 gradi. La serata sarà caratterizzata da un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo poco nuvoloso e temperature in leggero aumento.

Mercoledì 29 Maggio, il meteo a Trento sarà caratterizzato da un cielo coperto con nubi sparse e temperature comprese tra i 11 e i 25 gradi. L’umidità sarà moderata durante la giornata, con venti che soffiano principalmente da nord-ovest. Al mattino, il cielo sarà coperto con temperature fresche, ma in aumento. Nel pomeriggio, si avrà un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo poco nuvoloso e temperature che raggiungeranno i 24-25 gradi. La serata sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso con una leggera diminuzione delle temperature.

Complessivamente, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trento mostrano un’instabilità delle condizioni atmosferiche, con piogge e temporali concentrati soprattutto nelle prime due giornate. Tuttavia, a partire da Mercoledì, si prevede un miglioramento delle condizioni, con un cielo più sereno e temperature in aumento.