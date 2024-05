Meteo Venezia, previsioni da Lunedì 27 a Mercoledì 29 Maggio

Meteo Venezia prossimi giorni 27 Maggio, 28 Maggio, 29 Maggio: previsioni dettagliate

Le previsioni meteo per Venezia per i prossimi giorni indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Analizziamo le previsioni dettagliate per ciascuna giornata.

Lunedì 27 Maggio

Lunedì a Venezia sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto. Le prime ore della giornata vedranno un aumento dell’umidità con possibilità di precipitazioni leggere. Nel corso della mattinata il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento fino a raggiungere i 24.6°C intorno alle 13:00. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, e il sole farà capolino, con temperature che si manterranno intorno ai 24.7°C. Nel tardo pomeriggio e in serata sono previste nubi sparse, con lieve calo delle temperature. Il vento soffierà da sud a una velocità media di 8 km/h.

Le condizioni di umidità diminuiranno nel corso della giornata, con valori che si attesteranno intorno al 47% durante le ore pomeridiane. La serata sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso con temperature intorno ai 20.2°C. Il vento sarà moderato con direzione sud-sudest.

Martedì 28 Maggio

Martedì si prevede un peggioramento delle condizioni meteo a Venezia. La giornata inizierà con cielo coperto e umidità elevata, con temperature intorno ai 19.1°C. Nel corso della mattinata sono attese precipitazioni, che diventeranno più intense nel pomeriggio con valori di umidità che raggiungeranno il 94%. Le temperature si manterranno intorno ai 20.7°C. Nel tardo pomeriggio è prevista una diminuzione delle precipitazioni, ma il cielo rimarrà nuvoloso con il vento che soffierà da nordest a una velocità di 10 km/h.

La serata sarà caratterizzata da nubi sparse e una lieve diminuzione delle precipitazioni, con temperature intorno ai 18.3°C. Il vento sarà debole e proveniente da nord-nordest.

Mercoledì 29 Maggio

Mercoledì il tempo migliorerà a Venezia con un cielo che si schiarirà nel corso della giornata. Al mattino e nel primo pomeriggio sono previste nubi sparse, ma il sole farà capolino nel tardo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 24.1°C. Il vento sarà debole, proveniente da nord-nordovest.

Durante la serata il cielo sarà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 18.3°C. Il vento sarà praticamente assente. Le condizioni di umidità saranno inferiori rispetto ai giorni precedenti, con valori intorno al 64%.

Queste previsioni meteo dettagliate possono aiutare a pianificare al meglio le attività quotidiane e a prepararsi adeguatamente alle variazioni delle condizioni atmosferiche.