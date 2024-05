Forte turbolenza su volo di linea diretto a Dublino: numerosi feriti

Un nuovo episodio di forte turbolenza ha colpito un volo di linea, causando il ferimento di dodici persone. Il Boeing 787-9 Dreamliner della Qatar Airways, in volo da Doha a Dublino, ha incontrato forti turbolenze mentre sorvolava la Turchia. L’incidente, avvenuto solo pochi giorni dopo un simile evento su un volo della Singapore Airlines, ha sollevato ulteriori preoccupazioni sulla frequenza e l’intensità di turbolenze in volo.

Il volo QR582 è atterrato a Dublino intorno alle 13:00, dove è stato accolto dai servizi di emergenza, tra cui la polizia aeroportuale e i vigili del fuoco. Sei passeggeri e sei membri dell’equipaggio sono rimasti feriti durante la turbolenza. «Il team dell’aeroporto di Dublino continua a fornire completa assistenza a terra ai passeggeri e al personale della compagnia aerea», ha dichiarato un portavoce della DAA, aggiungendo che le operazioni dello scalo non hanno subito variazioni a causa dell’incidente.

Questo evento segue di pochi giorni un grave episodio di turbolenza su un volo della Singapore Airlines, in cui oltre 100 persone sono rimaste ferite, per lo più in modo lieve, e un uomo ha perso la vita a causa di un malore. La ripetizione di tali incidenti in un breve lasso di tempo ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei voli e sull’efficacia dei sistemi di rilevazione e gestione delle turbolenze.

In un comunicato, Qatar Airways ha dichiarato che i feriti stanno ricevendo cure mediche adeguate e che l’incidente è oggetto di un’indagine interna. «La sicurezza e l’incolumità dei nostri passeggeri e dell’equipaggio sono la nostra massima priorità», ha affermato la compagnia aerea.

La crescente frequenza degli episodi di turbolenza è motivo di crescente allarme nell’industria dell’aviazione. Gli esperti indicano che i cambiamenti climatici potrebbero contribuire ad un aumento dell’intensità delle turbolenze atmosferiche, rendendo sempre più necessarie misure preventive e tecnologie avanzate per garantire la sicurezza dei voli.