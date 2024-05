Meteo Ancona, previsioni da Martedì 28 a Giovedì 30 Maggio

Meteo Ancona prossimi giorni 28 Maggio, 29 Maggio, 30 Maggio: variabilità del tempo con piogge sparse e copertura nuvolosa

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Ancona indicano una variazione delle condizioni atmosferiche, con piogge sparse e copertura nuvolosa. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 28 Maggio 2024

La giornata di martedì sarà caratterizzata da cielo coperto e nubi sparse. Si prevedono precipitazioni deboli durante la mattina, con un’umidità che si attesterà intorno al 70%. Le temperature massime saranno di circa 22°C, mentre la velocità media del vento sarà compresa tra i 5 e i 8 km/h, con direzione prevalente da nord.

Mercoledì, 29 Maggio 2024

Mercoledì avremo un cielo nuvoloso con una copertura che andrà via via diradandosi nel corso della giornata. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 20-21°C, con un’umidità che tenderà a diminuire nel pomeriggio. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità tra i 10 e i 14 km/h. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da un clima fresco e umido.

Giovedì, 30 Maggio 2024

Giovedì sarà una giornata instabile, con cielo coperto e piogge sparse. Le precipitazioni inizieranno durante la mattinata e si intensificheranno nel corso della giornata, con un’umidità che raggiungerà il 90%. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da sud-est con una velocità compresa tra i 5 e gli 11 km/h. Si consiglia di prestare attenzione durante le attività all’aperto, date le condizioni meteorologiche avverse.

In conclusione, le previsioni meteo per Ancona indicano un periodo di variabilità, con piogge sparse e copertura nuvolosa. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate e prendere le dovute precauzioni in base alle condizioni atmosferiche previste.