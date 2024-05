Meteo Bologna, previsioni da Martedì 28 a Giovedì 30 Maggio

Martedì 28 Maggio, 2024

Il tempo a Bologna per martedì si prevede variabile, con possibili precipitazioni nelle prime ore del mattino. Si prevede una temperatura di 18.2°C all’una di notte, con un’umidità dell’86% e un cielo coperto. Nelle prime ore del mattino, la pioggia potrebbe aumentare leggermente, con temperature intorno ai 17°C. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto con una temperatura massima di 22.7°C intorno a mezzogiorno. Le precipitazioni potrebbero intensificarsi in quel momento, precedendo un leggero miglioramento nel pomeriggio, con cielo nuvoloso e temperature intorno ai 22.3°C. La sera si prevede un cielo parzialmente nuvoloso, con una leggera diminuzione delle temperature intorno ai 17.1°C e un’umidità dell’88%.

Mercoledì 29 Maggio, 2024

Per mercoledì, il cielo a Bologna si presenterà nuvoloso per gran parte della giornata. Le temperature inizieranno intorno ai 16.5°C nelle prime ore del mattino, con un’umidità all’89% e cielo coperto. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà generalmente coperto, con temperature massime intorno ai 24.9°C intorno alle due del pomeriggio. Il vento soffierà prevalentemente da nord, con velocità comprese tra 3 e 7 km/h. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da un’umidità costantemente alta e temperature in lieve aumento nel corso della giornata.

Giovedì 30 Maggio, 2024

Per giovedì, la situazione meteorologica a Bologna si complicherà con l’arrivo di precipitazioni più intense. La giornata inizierà con un cielo coperto e temperature intorno ai 18.2°C, con un’umidità dell’85%. Nel corso della mattinata, le precipitazioni potrebbero intensificarsi, con temperature massime intorno ai 21.6°C e un’umidità dell’73%. Nel pomeriggio, le precipitazioni potrebbero variare tra piogge leggere e nubi sparse, con una temperatura intorno ai 22.3°C. La sera e la notte, si prevedono temporali con temperature comprese tra 17.9°C e 18.9°C e un’umidità che potrebbe raggiungere il 94%. Il vento soffierà principalmente da est e nord-est, con velocità comprese tra 3 e 7 km/h.