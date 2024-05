Meteo Firenze, previsioni da Martedì 28 a Giovedì 30 Maggio

Meteo a Firenze per Martedì, 28 Maggio 2024:

Il martedì a Firenze sarà caratterizzato da una giornata variabile, con un inizio di notte nuvoloso e con piogge sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 16°C durante la notte, mentre durante la giornata si prevede un aumento fino a 25°C. Il vento soffierà principalmente da ovest con una velocità media di 4-9 km/h, e l’umidità sarà compresa tra il 48% e l’88%.

Meteo a Firenze per Mercoledì, 29 Maggio 2024:

Mercoledì il cielo a Firenze sarà nuvoloso, con temperature che inizieranno intorno ai 15°C di notte e saliranno fino a 26°C durante il giorno. Il vento soffierà principalmente da ovest-sudovest con una velocità media di 4-13 km/h, e l’umidità sarà compresa tra il 43% e il 95%. Possibili precipitazioni sparse durante il pomeriggio.

Meteo a Firenze per Giovedì, 30 Maggio 2024:

Giovedì a Firenze si prevede una giornata nuvolosa con precipitazioni, con temperature che oscilleranno tra i 16°C e i 22°C. Il vento soffierà principalmente da est con una velocità media di 0-4 km/h, e l’umidità sarà compresa tra il 68% e il 93%. Possibili piogge nella seconda metà della giornata.

In sintesi, i prossimi giorni a Firenze vedranno condizioni variabili con precipitazioni sparse e temperature in aumento. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteorologiche per essere preparati a eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.