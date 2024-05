Meteo L’Aquila, previsioni da Martedì 28 a Giovedì 30 Maggio

Martedì, 28 Maggio 2024

Il martedì inizia con un cielo nuvoloso e temperature intorno ai 13 gradi. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a schiarite e raggiungendo i 19.9 gradi intorno alle 9. Nel pomeriggio, la nuvolosità aumenterà e si prevede l’arrivo di piogge deboli, con temperature che scenderanno fino a 16.6 gradi. La pioggia continuerà fino alla sera, quando si attenuerà gradualmente, con temperature intorno ai 14 gradi.

Il vento soffierà da est-sudest con una velocità variabile tra i 4 e i 11 km/h. L’umidità si manterrà elevata, con valori tra l’80% e il 97%.

Mercoledì, 29 Maggio 2024

Il mercoledì si preannuncia con un cielo sereno e temperature intorno ai 12.8 gradi. Durante la mattinata, la nuvolosità aumenterà gradualmente, portando a una leggera pioggia deboli intorno alle 15, con temperature che si manterranno intorno ai 20.4 gradi. Nel pomeriggio la pioggia si intensificherà, con temperature in calo fino a 15.9 gradi. Durante la sera, la pioggia diminuirà e il cielo si libererà parzialmente dalle nubi, con temperature stabili intorno ai 15 gradi.

Il vento soffierà da sud-sudest con una velocità tra i 1 e i 13 km/h. L’umidità si manterrà elevata, con valori tra il 79% e il 93%.

Giovedì, 30 Maggio 2024

Giovedì inizierà con un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 13.5 gradi. Durante la giornata, la nuvolosità aumenterà e si prevede un peggioramento delle condizioni atmosferiche verso il tardo pomeriggio, con temperature che si manterranno intorno ai 21.9 gradi. Nel corso della serata, la nuvolosità diminuirà, lasciando spazio a schiarite e temperature intorno ai 14.6 gradi.

Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità tra i 3 e i 14 km/h. L’umidità si manterrà costante, con valori tra il 54% e il 81%.

In conclusione, i prossimi giorni si prevedono instabili con precipitazioni e variabilità delle condizioni atmosferiche, con temperature che si manterranno nella norma per il periodo. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.