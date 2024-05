Meteo Milano, previsioni da Martedì 28 a Giovedì 30 Maggio

Meteo Milano prossimi giorni 28 Maggio, 29 Maggio, 30 Maggio: variazioni climatiche in arrivo con piogge e temporali

Le previsioni meteo per Milano nei prossimi giorni segnalano un cambiamento delle condizioni climatiche, con piogge e temporali che influenzeranno la città. Analizzando nel dettaglio le previsioni per ciascun giorno, è possibile pianificare le attività in base alle condizioni atmosferiche previste.

Previsioni per Martedì, 28 Maggio 2024

Durante la prima parte della giornata, dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio, si prevede un cielo coperto con possibilità di precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 17-24°C, con un aumento dell’umidità. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 2 e 11 km/h, proveniente principalmente da direzioni sud-est e sud-ovest. Nel pomeriggio, è previsto un miglioramento delle condizioni con cielo sereno e temperature intorno ai 23-24°C, seguite da una diminuzione dell’umidità.

Previsioni per Mercoledì, 29 Maggio 2024

Il cielo si presenterà nuovamente coperto durante la giornata, con temperature che oscilleranno tra i 16 e i 22°C. Si prevedono condizioni di umidità costante, con un aumento della probabilità di precipitazioni nel tardo pomeriggio e sera. Il vento sarà prevalentemente debole, con una direzione variabile tra nord-est e est-sud-est. Verso sera, è prevista un’accentuazione delle precipitazioni, accompagnate da un aumento dell’umidità.

Previsioni per Giovedì, 30 Maggio 2024

Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da temporali e piogge, con temperature che si manterranno intorno ai 16-23°C. Si prevede un calo dell’umidità nel corso della mattinata, seguito da un aumento delle precipitazioni nel pomeriggio. Il vento avrà un’incidenza maggiore, con una direzione prevalente da est a sud-est. Nel tardo pomeriggio e sera, la probabilità di piogge e temporali aumenterà, con un’ulteriore diminuzione della temperatura e un aumento dell’umidità.

In conclusione, le previsioni meteo per Milano indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con piogge e temporali che influenzeranno la città. È consigliabile tenere queste previsioni in considerazione per adattare al meglio le proprie attività e pianificare al meglio la giornata.