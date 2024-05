Meteo Napoli, previsioni da Martedì 28 a Giovedì 30 Maggio

Martedì, 28 Maggio 2024

La giornata di martedì a Napoli sarà caratterizzata da cielo coperto con un’umidità che varierà tra l’81% e il 79%. Le temperature si manterranno intorno ai 19-27°C con venti leggeri provenienti da sud-est, sud-ovest e ovest, con velocità comprese tra 1 e 13 km/h. La mattina sarà prevalentemente nuvolosa, mentre dal pomeriggio in poi il cielo si farà via via più coperto, con possibili precipitazioni deboli in serata.

Mercoledì, 29 Maggio 2024

Mercoledì il tempo a Napoli sarà variabile. La giornata inizierà con nubi sparse e poco nuvoloso, con un’umidità che oscillerà tra l’81% e il 82%. Le temperature si manterranno intorno ai 18-27°C, con venti provenienti da sud-est, ovest e nord-ovest con velocità comprese tra 0 e 14 km/h. Nel corso della giornata, il cielo si coprirà sempre di più, con possibili piogge deboli dal pomeriggio. Le condizioni climatiche tenderanno a peggiorare verso sera, con venti che potranno raggiungere i 10 km/h.

Giovedì, 30 Maggio 2024

Giovedì il cielo a Napoli sarà nuvoloso, con un’umidità che si manterrà tra l’82% e l’89%. Le temperature oscilleranno tra i 18 e i 25°C, con venti che soffieranno da sud a sud-ovest con velocità comprese tra 1 e 14 km/h. La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso, ma nel corso della mattinata e del pomeriggio si prevede un aumento della copertura nuvolosa con possibili precipitazioni. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sarà coperto con venti che potranno raggiungere i 10 km/h.

Queste previsioni meteo per Napoli indicano la possibilità di precipitazioni e un’umidità elevata, suggerendo di prestare attenzione e essere preparati per affrontare eventuali condizioni climatiche avverse