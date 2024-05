Meteo Parma, previsioni da Martedì 28 a Giovedì 30 Maggio

Meteo Parma prossimi giorni 28 Maggio, 29 Maggio, 30 Maggio: piogge intermittenti e nuvolosità diffusa

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma indicano un andamento instabile con piogge intermittenti e nuvolosità diffusa. Analizziamo nel dettaglio le condizioni atmosferiche previste per ciascuna giornata.

Martedì 28 Maggio 2024

Durante la prima parte della giornata, il cielo sarà coperto con piogge intermittenti, con temperature che si manterranno intorno ai 17-18°C. Nel pomeriggio, la nuvolosità si diraderà e si avrà un miglioramento delle condizioni atmosferiche con una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature massime saranno intorno ai 23°C con un aumento della ventilazione proveniente da nord-est.

L’umidità relativa si manterrà elevata, attestandosi intorno al 90%, mentre la velocità media del vento si aggirerà sui 5-7 km/h con direzione variabile tra ovest e nord-est. In serata, il cielo si presenterà sereno con una leggera diminuzione delle temperature.

Mercoledì 29 Maggio 2024

La giornata inizierà con nebbia e copertura nuvolosa, con temperature attorno ai 15-16°C. Nel corso della mattinata, la nebbia si dissiperà ma la nuvolosità rimarrà diffusa, e si avrà un aumento delle temperature con valori massimi intorno ai 24°C nel pomeriggio.

Il vento soffierà da est con intensità crescente, raggiungendo i 10 km/h. L’umidità relativa diminuirà nel corso della giornata, attestandosi intorno al 50-60%. La copertura nuvolosa rimarrà costante per l’intera giornata, senza precipitazioni significative.

Giovedì 30 Maggio 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e piogge leggere, con temperature che si manterranno intorno ai 17-18°C. Nel corso della mattinata, le precipitazioni si intensificheranno, con un aumento dell’umidità relativa e una diminuzione delle temperature massime rispetto ai giorni precedenti.

Il vento soffierà da est con intensità variabile, raggiungendo i 10 km/h nelle ore pomeridiane. La copertura nuvolosa rimarrà prevalente per l’intera giornata, con piogge intermittenti e possibili temporali nel tardo pomeriggio e serata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma indicano un’alternanza di condizioni atmosferiche instabili, con piogge intermittenti, nuvolosità diffusa e variazioni delle temperature. È consigliabile prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare queste condizioni meteorologiche mutevoli.