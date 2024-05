Meteo Verona, previsioni da Martedì 28 a Giovedì 30 Maggio

Meteo Verona prossimi giorni 28 Maggio, 29 Maggio, 30 Maggio:

Le previsioni meteo per Verona indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

Martedì, 28 Maggio 2024:

Durante la notte, il cielo sarà coperto con possibilità di piogge leggere e un’umidità elevata. Le temperature si manterranno intorno ai 18-19 gradi Celsius con una leggera brezza proveniente da direzioni variabili. Durante la mattina, il cielo resterà coperto con piogge intermittenti e un aumento della velocità del vento proveniente da est-sudest. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 19 gradi Celsius. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con tendenza a schiarite e le temperature saliranno fino a 22 gradi Celsius con una leggera brezza proveniente da est-sudest. Il vento si manterrà costante durante la giornata.

Mercoledì, 29 Maggio 2024:

Durante la notte, il cielo sarà nuvoloso con un leggero calo delle temperature intorno ai 16-17 gradi Celsius. L’umidità sarà ancora rilevante ma senza precipitazioni. Durante la mattina, il cielo resterà coperto con un’umidità in diminuzione e un vento leggero proveniente da est. Le temperature inizieranno a salire fino a 21-22 gradi Celsius. Nel pomeriggio, il cielo resterà nuvoloso con un calo dell’umidità e temperature intorno ai 24 gradi Celsius con una brezza proveniente da sudest. Nel corso della giornata, il vento si manterrà moderato proveniente da diverse direzioni.

Giovedì, 30 Maggio 2024:

Durante la notte, il cielo sarà coperto con possibili piogge e un aumento dell’umidità. Le temperature si manterranno intorno ai 15-16 gradi Celsius. Durante la mattina, il tempo sarà variabile con possibili piogge e temporali e un’umidità alta. Le temperature saliranno fino a 17-18 gradi Celsius con venti moderati provenienti da est. Nel pomeriggio, il cielo resterà nuvoloso con ulteriori precipitazioni e una diminuzione delle temperature intorno ai 19 gradi Celsius. Il vento sarà moderato proveniente da est-sudest.

In conclusione, i prossimi giorni a Verona saranno caratterizzati da un’instabilità atmosferica con piogge intermittenti, nuvolosità e temperature che si manterranno nella norma per il periodo. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo aggiornate per essere sempre preparati alle condizioni atmosferiche in evoluzione.