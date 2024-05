Previsioni meteo: prossimi giorni con forte instabilità, temporali da nord a sud

L’instabilità continua a essere una costante delle nostre giornate, alternandosi a momenti più stabili e soleggiati che risultano solo passeggeri. Nei prossimi giorni, assisteremo a una pronunciata instabilità dettata da un flusso di correnti nord-atlantiche che scorreranno lungo la penisola, generando temporali soprattutto a evoluzione diurna non solo al Nord, ma anche al Centro-Sud, in particolar modo nelle regioni adriatiche. Non mancheranno fenomeni intensi, con locali grandinate e abbondanti precipitazioni concentrate in breve tempo.

Martedì 28 Maggio

Martedì 28, un impulso d’aria più fresca e instabile in quota si estenderà rapidamente verso il Centro-Sud, determinando un peggioramento del tempo con temporali diffusi. I fenomeni sono attesi inizialmente sul Nord-Est e poi su gran parte della dorsale appenninica e delle zone interne delle regioni adriatiche, con locali sconfinamenti lungo le coste. Si tratterà soprattutto di fenomeni temporaleschi in sviluppo tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane, con possibili locali grandinate e forti colpi di vento. Le condizioni saranno migliori al Nord-Ovest, lungo i settori tirrenici e sulle isole maggiori, dove si prevedono ampie schiarite. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie, con punte di 25-27 gradi al Centro-Nord.

Mercoledì 29 Maggio

Mercoledì 29, la situazione tenderà a stabilizzarsi, ma solo temporaneamente, al Nord, con rovesci che dovrebbero interessare solo i settori alpini a carattere sparso. Un nuovo peggioramento è previsto in tarda serata/notte, con fenomeni dalle Alpi verso le pianure. Al Centro-Sud, l’instabilità sarà più organizzata con temporali diurni nelle aree interne e appenniniche, mentre lungo le aree costiere il tempo sarà generalmente più soleggiato. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo.

Giovedì 30 Maggio

Giovedì 30, una nuova fase instabile interesserà il Nord, con rovesci e temporali nella prima parte della giornata su zone alpine e Nord-Est anche in pianura. Entro sera e poi in nottata, è probabile un forte peggioramento a partire dal Nord-Ovest, in progressiva estensione al Nord-Est, con fenomeni anche a carattere di nubifragio. Al Centro, l’instabilità continuerà a interessare i settori appenninici e le regioni adriatiche, mentre al Sud il tempo sarà più stabile, con schiarite e addensamenti nuvolosi in genere innocui, a parte un basso rischio di pioggia su Puglia e Molise.

Tendenza per Venerdì 31 Maggio

Venerdì 31 maggio, il maltempo intenso persisterà al Nord, specialmente su Lombardia e Nord-Est, dove potrebbero verificarsi nubifragi e intense grandinate. Al Centro-Sud, il tempo sarà variabile, con rari fenomeni. Da segnalare una probabile intensificazione del caldo sulle regioni meridionali.

È consigliabile seguire costantemente gli aggiornamenti meteorologici per restare informati sulle condizioni del tempo e prendere le necessarie precauzioni.