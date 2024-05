Meteo: 2 Giugno con l’ombrello su alcune regioni, al mare su altre!

Le previsioni meteo per la festa della Repubblica si chiariscono sempre più col passare dei giorni. Al momento, tutti i principali centri di calcolo sembrano abbastanza d’accordo su quella che sarà l’evoluzione a macro-scala tra l’Europa centrale e il Mediterraneo. In particolare, ci riferiamo all’arrivo di una vasta depressione sull’Europa centrale che tenderà a inglobare anche il Nord Italia, mentre più a sud prevarrà l’alta pressione subtropicale con aria molto più calda.

Insomma, la nostra penisola si ritroverà per l’ennesima volta suddivisa in due, col Nord Italia e in parte anche le regioni centrali alle prese con nubi, piogge e improvvisi forti temporali, mentre il sud vivrà un weekend molto più stabile e soprattutto molto più caldo rispetto al settentrione.

Dove pioverà effettivamente?

Ma dove pioverà effettivamente? Al momento è impossibile essere precisi su questo aspetto, considerando che mancano circa sei giorni al 2 giugno. Molto probabilmente avremo un maggior coinvolgimento delle regioni centrali e della Val Padana, dove sarà più facile imbattersi in addensamenti, piovaschi, acquazzoni e locali forti temporali. Questi fenomeni saranno più probabili durante le ore pomeridiane e serali, mentre al mattino non escludiamo anche qualche ora di sole e tranquillità su buona parte della nostra penisola.

Dove al mare?

Il Sud Italia invece vivrà una domenica decisamente stabile, seppur caratterizzata da qualche raffica di scirocco, specie in Puglia, e da un po’ di polvere desertica che andrà a sporcare i nostri cieli. Le temperature sono attese in forte aumento a partire dal fine settimana grazie all’arrivo di correnti molto calde nordafricane che trascineranno la colonnina di mercurio ben oltre i 30 °C su tante località, dalla Puglia alla Sicilia. Insomma, potremmo cogliere l’occasione al volo per trascorrere un 2 giugno in riva al mare su gran parte delle aree costiere del Sud Italia, grazie a queste temperature da piena estate.