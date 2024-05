Meteo Ancona, previsioni da Mercoledì 29 a Venerdì 31 Maggio

Meteo Ancona prossimi giorni 29 Maggio, 30 Maggio, 31 Maggio: previsioni dettagliate

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Ancona prevedono condizioni variabili, con cielo coperto e nubi sparse. Ecco le previsioni dettagliate per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 29 Maggio 2024

Durante la giornata di Mercoledì, il cielo ad Ancona sarà prevalentemente coperto con nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 18-22°C, con un’umidità variabile tra l’80% e il 90%. Il vento soffierà da Ovest-Nordovest con una velocità compresa tra 9 e 13 km/h.

Nel dettaglio, la mattina sarà caratterizzata da nubi sparse e temperature intorno ai 20°C, con un lieve calo dell’umidità. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà maggiormente, mantenendo temperature attorno ai 22°C. Verso sera e notte, le nubi saranno più presenti con temperature intorno ai 18-19°C.

Meteo per Giovedì, 30 Maggio 2024

Giovedì ad Ancona si prevede un aumento delle precipitazioni con cielo coperto e piogge sparse. Le temperature saranno comprese tra 18 e 22°C, con un’umidità variabile tra il 56% e l’87%. Il vento soffierà da Sudovest con una velocità compresa tra 5 e 15 km/h.

Al mattino, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 21°C e un’umidità del 71%. Le precipitazioni aumenteranno durante la giornata, con piogge leggere verso mezzogiorno. Nel pomeriggio, le piogge si intensificheranno, mantenendo temperature attorno ai 22°C. Verso sera e notte, le piogge diminuiranno leggermente, con temperature intorno ai 20°C.

Meteo per Venerdì, 31 Maggio 2024

Venerdì ad Ancona il cielo si presenterà inizialmente coperto con nubi sparse, ma nel corso della giornata si trasformerà in sereno. Le temperature oscilleranno tra i 18 e i 25°C, con un’umidità variabile tra il 37% e l’79%. Il vento soffierà da Sud con una velocità compresa tra 4 e 32 km/h.

Al mattino, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 21°C e un’umidità del 64%. Nel corso della giornata, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a condizioni di sereno verso sera e notte, con temperature intorno ai 19°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Ancona indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con un mix di nuvolosità, piogge e sereno. È consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni più recenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.