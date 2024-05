Meteo Bari, previsioni da Mercoledì 29 a Venerdì 31 Maggio

Meteo Bari prossimi giorni 29 Maggio, 30 Maggio, 31 Maggio: coperto e cielo sereno con temperature in aumento

Le previsioni meteo per Bari indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Mercoledì, 29 Maggio, ci sarà un cielo coperto con un’umidità elevata e temperature comprese tra 18.1°C e 23°C. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest con una velocità media di 3-7 km/h. Giovedì, 30 Maggio, il cielo sarà principalmente coperto con possibilità di piogge nel pomeriggio e temperature comprese tra 17.4°C e 26.2°C. Venerdì, 31 Maggio, il cielo sarà nuovamente coperto con temperature in aumento, oscillando tra 19.7°C e 28.1°C.

Mercoledì, 29 Maggio

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con un’umidità elevata e temperature che varieranno tra 18.6°C e 22.3°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature stabili intorno ai 22°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si schiarirà, diventando sereno con temperature comprese tra 20.3°C e 23°C. Il vento soffierà da nord-nord-ovest con una velocità media di 5-12 km/h.

Giovedì, 30 Maggio

Durante la notte, il cielo sarà nuovamente coperto con temperature che si manterranno intorno ai 17.7°C. Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno fino a 25.5°C. Nel pomeriggio, sono previste piogge con temperature intorno ai 24.7°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sarà coperto con temperature comprese tra 20.4°C e 24.7°C. Il vento soffierà da sud con velocità variabili tra 4-18 km/h.

Venerdì, 31 Maggio

Durante la notte, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature intorno ai 20.2°C. Durante la mattina, il cielo sarà nuovamente coperto e le temperature saliranno fino a 27°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 28.1°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sarà coperto con temperature comprese tra 21.6°C e 28.1°C. Il vento soffierà da sud-sud-ovest con una velocità compresa tra 5-18 km/h.

Le previsioni meteo per Bari indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con una prevalenza di cielo coperto e temperature in aumento. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle previsioni.