Meteo Bologna, previsioni da Mercoledì 29 a Venerdì 31 Maggio

Meteo per Mercoledì, 29 Maggio, 2024

Mercoledì, il tempo a Bologna sarà prevalentemente coperto con nubi sparse e umidità variabile. La temperatura oscillerà tra i 15.9°C e i 25.4°C. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 2 km/h e i 9 km/h provenendo da diverse direzioni, tra cui Ovest, Nord-Ovest, Est e Sud-Est.

Meteo per Giovedì, 30 Maggio, 2024

Giovedì, il cielo rimarrà coperto con un’umidità che si manterrà costante per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 17.1°C e i 24.3°C. Durante la mattina e il primo pomeriggio sono previste precipitazioni, con un aumento della velocità del vento che raggiungerà i 11 km/h durante i temporali previsti. Le direzioni del vento cambieranno da Sud a Nord-Est, contribuendo a portare un clima variabile.

Meteo per Venerdì, 31 Maggio, 2024

Venerdì, il tempo migliorerà notevolmente, con un cielo poco nuvoloso e una diminuzione dell’umidità. Le temperature saranno comprese tra i 16.3°C e i 25.2°C, con una netta diminuzione della copertura nuvolosa e delle precipitazioni. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 4 km/h e i 23 km/h, provenendo principalmente da Sud e Sud-Ovest, contribuendo a portare una maggiore stabilità atmosferica.

In conclusione, queste previsioni meteo dettagliate per Bologna indicano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. È consigliabile essere preparati per le precipitazioni e i cambiamenti di temperatura, mentre Venerdì si prospetta come una giornata più stabile e soleggiata. Ricordate di consultare gli aggiornamenti meteo prima di pianificare le vostre attività all’aperto!