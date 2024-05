Meteo Milano, previsioni da Mercoledì 29 a Venerdì 31 Maggio

Milano, previsioni meteo per i prossimi giorni:

Le previsioni meteo per Milano nei prossimi giorni mostrano una varietà di condizioni atmosferiche. Dall’umidità alle precipitazioni, passando per le temperature e la direzione del vento, ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

Mercoledì, 29 Maggio 2024:

Durante la giornata di mercoledì, il cielo sarà coperto con un’umidità che varia tra l’85% e l’88%. Le temperature oscilleranno tra i 16.5°C e i 23.9°C. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 2 e gli 8 km/h, proveniente principalmente da direzioni nordiche e sud-orientali.

Giovedì, 30 Maggio 2024:

Giovedì, ci aspettiamo un inizio di giornata con cielo coperto e un’umidità del 90%. Le temperature si manterranno tra i 16.1°C e i 23.7°C. Nel corso della giornata, è prevista la comparsa di precipitazioni sotto forma di pioggia e temporali, con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 10 km/h. La direzione del vento sarà principalmente occidentale.

Venerdì, 31 Maggio 2024:

Venerdì, il tempo sarà nuovamente instabile, con un’umidità che raggiungerà il 94% e temperature comprese tra i 14.7°C e i 20.5°C. Le precipitazioni saranno presenti durante gran parte della giornata, con temporali e piogge particolarmente intense durante le prime ore. Il vento soffierà principalmente da est con velocità variabili tra i 3 e i 15 km/h.

Sulla base di queste previsioni, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e prendere le dovute precauzioni, specialmente in caso di temporali e piogge intense. Restate aggiornati sulle previsioni meteo e assicuratevi di essere preparati per qualsiasi cambiamento improvviso delle condizioni atmosferiche.