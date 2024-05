Meteo Modena, previsioni da Mercoledì 29 a Venerdì 31 Maggio

Meteo per Mercoledì, 29 Maggio 2024

Mercoledì a Modena si prevede un cielo coperto per gran parte della giornata. Al mattino, a partire dalle 8:00, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 25°C verso mezzogiorno. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà alta, intorno al 70-80%. Il vento soffierà da est con una velocità media di 4-6 km/h. Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto con temperature stabili intorno ai 25°C. Verso sera e notte, le condizioni meteorologiche rimarranno invariate con temperature intorno ai 20°C e venti deboli provenienti da ovest e sud-ovest.

Meteo per Giovedì, 30 Maggio 2024

Giovedì a Modena il cielo sarà nuvoloso al mattino con temperature intorno ai 18-20°C e umidità elevata. Nel corso della mattinata, le nuvole si diraderanno e saranno presenti delle nubi sparse con un aumento dell’umidità. Verso mezzogiorno, le temperature raggiungeranno i 24-25°C. Nel pomeriggio sono previste precipitazioni, cominciando con delle nubi sparse e poi con piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 23°C con un’umidità che aumenterà fino all’85%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità di 7-8 km/h. In serata e durante la notte, la pioggia continuerà con temperature intorno ai 18-19°C e venti provenienti da est e nord-est.

Meteo per Venerdì, 31 Maggio 2024

Venerdì a Modena il cielo sarà nuvoloso al mattino con temperature intorno ai 17-18°C e umidità elevata. Nel corso della mattinata, le nuvole si diraderanno e il cielo si aprirà, portando condizioni di sereno con temperature in aumento fino ai 23-24°C. Nel pomeriggio, le nubi sparse si faranno più presenti con temperature intorno ai 21-22°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo rimarrà sereno con temperature tra i 19-21°C. Durante la notte, le condizioni si manterranno stabili con temperature intorno ai 15-16°C e venti deboli provenienti da sud-ovest e sud-est.

In conclusione, nei prossimi giorni a Modena si prevedono condizioni meteorologiche mutevoli, con una combinazione di cielo coperto, nubi sparse e piogge, alternate a momenti di sereno. Le temperature oscilleranno tra i 15°C e i 25°C con un’umidità variabile e venti prevalentemente deboli. È consigliabile consultare aggiornamenti costanti per adattarsi alle condizioni meteorologiche in evoluzione.