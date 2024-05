Meteo Napoli, previsioni da Mercoledì 29 a Venerdì 31 Maggio

Previsioni meteo per Napoli:

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Napoli mostrano una varietà di condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio cosa ci si può aspettare in termini di temperature, precipitazioni, vento e umidità per ciascuna giornata.

Mercoledì, 29 Maggio 2024:

Durante la prima parte del giorno, il cielo sarà coperto con nubi sparse e un leggero aumento della temperatura accompagnato da un’umidità intorno all’80%. Il vento soffierà tra Est e Sud-Est con una velocità di 1-3 km/h. Nel corso della mattinata, le condizioni meteorologiche continueranno a variare con un aumento della temperatura e una diminuzione dell’umidità. Tuttavia, attorno alle 12:00 è prevista una leggera pioggia accompagnata da un aumento della velocità del vento che ruoterà verso Nord-Ovest. Nel pomeriggio, le precipitazioni si manterranno costanti con una leggera diminuzione della temperatura e un’umidità del 62-78%. La giornata si concluderà con un cielo coperto e temperature attorno ai 19-20°C.

Le previsioni indicano che Giovedì, 30 Maggio 2024, il cielo sarà nuvoloso con una leggera diminuzione della temperatura e un’umidità tra l’83% e l’88%. Durante la mattinata, è previsto un lieve aumento della temperatura, ma le condizioni rimarranno stabili con un vento leggero che soffierà principalmente da Sud e Sud-Est. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà nuvoloso con una diminuzione dell’umidità e una leggera variazione della velocità del vento che ruoterà tra Sud e Sud-Ovest. La giornata terminerà con una diminuzione delle nuvole e un cielo sereno con temperature attorno ai 19-20°C.

Venerdì, 31 Maggio 2024:

Venerdì sarà caratterizzato da un cielo coperto con nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature rispetto ai giorni precedenti. L’umidità si manterrà intorno all’86-88% con un vento che soffierà principalmente da Sud e Sud-Est. Durante la mattinata, è prevista una lieve diminuzione dell’umidità e un aumento della velocità del vento che ruoterà tra Sud e Sud-Ovest. Nel corso della giornata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con una diminuzione delle nuvole e un cielo sereno durante le ore pomeridiane. La giornata si concluderà con una leggera presenza di nubi sparse e temperature attorno ai 20-22°C.

Con queste previsioni meteo, è consigliabile prepararsi ad affrontare condizioni variabili, con la possibilità di precipitazioni e un’umidità significativa. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per essere preparati a qualsiasi cambiamento repentino nel tempo. Soprattutto per Mercoledì, 29 Maggio, è consigliabile essere pronti a fronteggiare una giornata con precipitazioni e temperature variabili.