Meteo Prato, previsioni da Mercoledì 29 a Venerdì 31 Maggio

Meteo per Mercoledì, 29 Maggio 2024

Per Mercoledì 29 Maggio 2024, il meteo a Prato sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente coperta. Le prime ore della giornata presenteranno una copertura nuvolosa, con temperature che si aggireranno intorno ai 16-18°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa si manterrà con lievi variazioni delle temperature, che potrebbero raggiungere i 24-26°C. Nel pomeriggio, le condizioni non cambieranno significativamente: ci aspettiamo una copertura nuvolosa costante con temperature intorno ai 24°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni rimarranno stabili con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18°C.

Per quanto riguarda il vento, si prevede una velocità media di 1-4 km/h proveniente da diverse direzioni, come NE, N, NW, W e SW. L’umidità si manterrà piuttosto costante intorno al 80%, con lievi variazioni nell’arco della giornata.

Meteo per Giovedì, 30 Maggio 2024

Giovedì 30 Maggio 2024, il meteo a Prato sarà caratterizzato da una giornata nuvolosa con possibilità di precipitazioni. Durante le prime ore del giorno, le condizioni meteorologiche saranno prevalentemente coperte con temperature intorno ai 17-18°C e un’umidità che si manterrà intorno all’85%. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa continuerà con lievi variazioni delle temperature, che potrebbero raggiungere i 21-23°C. Nel pomeriggio, le condizioni non cambieranno significativamente: ci aspettiamo una copertura nuvolosa costante con temperature intorno ai 23-24°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni rimarranno stabili con temperature che si manterranno intorno ai 18-19°C.

Per quanto riguarda il vento, si prevede una velocità media di 1-13 km/h proveniente da diverse direzioni, come SE, E, NW, W e SW. L’umidità si manterrà piuttosto elevata, con valori intorno all’80% durante gran parte della giornata.

Meteo per Venerdì, 31 Maggio 2024

Venerdì 31 Maggio 2024, il meteo a Prato sarà caratterizzato da una giornata con una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa. Durante le prime ore del giorno, si osserveranno nubi sparse e un’umidità intorno all’85%. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa diminuirà gradualmente, lasciando spazio a cieli poco nuvolosi e temperature che potrebbero raggiungere i 22-23°C. Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche miglioreranno ulteriormente, con cieli sereni e temperature intorno ai 23-24°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni si manterranno stabili con temperature che scenderanno gradualmente fino a 15-18°C.

Per quanto riguarda il vento, si prevede una diminuzione della velocità media, con valori intorno ai 1-23 km/h provenienti principalmente da direzioni SW e W. L’umidità diminuirà progressivamente durante il giorno, passando dal 85% nelle prime ore del mattino al 66% nel tardo pomeriggio.