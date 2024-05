Meteo Taranto, previsioni da Mercoledì 29 a Venerdì 31 Maggio

PREVISIONI METEO TARANTO

Prendendo in considerazione le previsioni meteo per i prossimi giorni a Taranto, è possibile osservare un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni meteo per Mercoledì, 29 Maggio 2024, Giovedì, 30 Maggio 2024 e Venerdì, 31 Maggio 2024.

Meteo per Mercoledì, 29 Maggio 2024

Durante la giornata, si prevede un inizio con cielo coperto e possibilità di piogge leggere tra le ore 2:00 e le 4:00 del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 18-19°C con un’umidità che oscillerà tra l’88% e il 94%. Il vento sarà prevalentemente proveniente da direzione Nord-Nordovest con velocità comprese tra 2 e 5 km/h.

Meteo per Giovedì, 30 Maggio 2024

Giovedì si prevede un aumento dell’umidità con cielo coperto e nebbia durante le prime ore del giorno. Verso le 7:00 si prevede la possibilità di precipitazioni, con temperature che si manterranno tra i 17°C e i 23°C. Il vento sarà prevalentemente proveniente da direzione Sud-Sudest con velocità comprese tra 3 e 17 km/h. Nel corso della giornata, è probabile la presenza di nubi sparse e un aumento della velocità del vento.

Meteo per Venerdì, 31 Maggio 2024

Venerdì le condizioni meteorologiche si presenteranno in netto miglioramento, con ampie schiarite e un cielo prevalentemente sereno. Le temperature oscilleranno tra i 19°C e i 25°C, accompagnate da una diminuzione dell’umidità. Il vento soffierà da direzioni variabili, mantenendo una velocità compresa tra 1 e 19 km/h. La giornata sarà caratterizzata da una graduale diminuzione delle nubi e un aumento della stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni meteo per Taranto evidenziano un’evoluzione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, passando da un inizio con precipitazioni e cielo coperto, per poi assistere a un miglioramento delle condizioni verso la fine della settimana, con un cielo sereno e temperature in aumento.