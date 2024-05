Meteo Trento, previsioni da Mercoledì 29 a Venerdì 31 Maggio

Meteo Trento prossimi giorni 29 Maggio, 30 Maggio, 31 Maggio: tempo variabile con precipitazioni e temporali

Il meteo a Trento nei prossimi giorni sarà caratterizzato da condizioni variabili con precipitazioni e temporali. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 29 Maggio, 2024

Mercoledì sarà una giornata con cielo variabile. La mattina avremo nubi sparse e un’umidità che si attesterà intorno al 75%. Nel pomeriggio e verso sera, il cielo si coprirà, portando a un aumento delle precipitazioni con un picco di 80% di umidità. Le temperature oscilleranno tra i 11.2°C e i 24.5°C. Il vento sarà generalmente debole, con direzione prevalente da sud a est.

Meteo per Giovedì, 30 Maggio, 2024

Giovedì sarà una giornata caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Durante la notte avremo un temporale con un’umidità che raggiungerà il 90%. Le precipitazioni continueranno per gran parte della giornata, con picchi del 99% di umidità al mattino. Le temperature si manterranno tra i 14.4°C e i 20.9°C. Il vento sarà moderato, con direzione prevalente da sud-est a nord-ovest.

Meteo per Venerdì, 31 Maggio, 2024

Venerdì le condizioni meteorologiche rimarranno instabili. Avremo piogge diffuse con umidità che si manterrà intorno al 95%. Le temperature si manterranno costanti tra i 10.9°C e i 14.9°C. Il vento sarà moderato, con direzione prevalente da nord a nord-est. Nel corso della giornata le precipitazioni diminuiranno, lasciando spazio a nubi sparse e una graduale diminuzione dell’umidità.

In conclusione, il meteo a Trento per i prossimi giorni sarà caratterizzato da instabilità e precipitazioni diffuse, con una tendenza al miglioramento verso la fine della settimana. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per adattarsi al meglio alle condizioni meteorologiche in evoluzione.