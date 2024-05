Meteo Trieste, previsioni da Mercoledì 29 a Venerdì 31 Maggio

Meteo per Mercoledì, 29 Maggio 2024

Mercoledì a Trieste si prevede una giornata variabile con cielo parzialmente coperto. La temperatura massima sarà di 24.5°C, mentre la minima si attesterà sui 16.9°C. Il vento soffierà prevalentemente da est-nordest con una velocità media compresa tra 8 e 23 km/h. L’umidità oscillerà tra il 46% e il 74%. Le condizioni del mattino saranno caratterizzate da cielo coperto con temperature in aumento fino a 23.3°C e vento da est. Nel pomeriggio il cielo rimarrà nuvoloso con temperature costanti intorno ai 23°C e vento da ovest-nordovest. In serata e durante la notte il cielo si schiarirà, con temperature in diminuzione fino a 16.9°C e vento da nordest.

Meteo per Giovedì, 30 Maggio 2024

Giovedì il tempo a Trieste sarà instabile con piogge e temporali. Le temperature oscilleranno tra i 16.3°C e i 20.2°C. Il vento sarà prevalentemente da est e sud-est con intensità variabile tra 3 e 12 km/h. L’umidità sarà elevata, raggiungendo valori fino all’89%. Durante la mattinata il cielo sarà coperto con piogge leggere e temperature in aumento fino a 22.4°C, mentre il vento soffierà da ovest. Nel corso del pomeriggio e della sera sono attese piogge più intense e un temporale con temperature in diminuzione fino a 17.8°C e vento da est-nordest.

Meteo per Venerdì, 31 Maggio 2024

Venerdì le condizioni meteorologiche a Trieste saranno ancora instabili con temporali e piogge. Le temperature si manterranno comprese tra 17.5°C e 21.6°C. Il vento sarà prevalentemente da est e sud-est con intensità variabile tra 3 e 17 km/h. L’umidità sarà elevata, con valori fino al 91%. Durante la mattinata sono previsti temporali e piogge con temperature in aumento fino a 21°C e vento da sud-sud-ovest. Nel pomeriggio e sera sono attese piogge e temporali con temperature in diminuzione fino a 17.5°C e vento da est-sud-est. Durante la notte le condizioni miglioreranno con cielo parzialmente nuvoloso e vento da est-sud-est.

In conclusione, Trieste sarà caratterizzata da un inizio della settimana con tempo variabile, seguito da due giornate instabili con piogge e temporali. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo e prendere le dovute precauzioni, soprattutto in caso di attività all’aperto o spostamenti. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali variazioni.