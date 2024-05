Forti temporali in Puglia: nubifragio con grandine nel leccese, le immagini

La giornata di oggi in Puglia è segnata da un’ondata di temporali anche intensi causati dall’afflusso di aria fresca e più instabile in quota. Le condizioni atmosferiche hanno favorito la formazione di numerosi fenomeni temporaleschi, con particolare intensità nel Salento, specialmente nelle zone interne e sulla fascia ionica del Tarantino e del Leccese.

Temporale Violento nel Leccese

Verso l’ora di pranzo, un intenso temporale a carattere di nubifragio si è abbattuto nel Leccese, causando forti disagi e danni significativi, soprattutto nell’area a sud del capoluogo. La località di Nardò è stata particolarmente colpita da una abbondante grandinata che ha trasformato le strade in veri e propri fiumi di acqua e grandine, come mostrano le immagini che stanno circolando sui social media. Scenario analogo anche a Parabita, più a sud.

Allagamenti e danni

Pesanti allagamenti sono stati registrati in molte località, tra cui Cavallino e Lizzanello. Un video documenta la gravità della situazione, mostrando strade sommerse dall’acqua e veicoli in difficoltà. Numerosi sottopassi, garage e piani terra di abitazioni sono stati invasi dall’acqua, causando ulteriori disagi agli abitanti della provincia.

Al momento, il temporale si è attenuato e la situazione sta gradualmente tornando alla normalità. Tuttavia, sono ancora in corso numerosi interventi per soccorrere auto rimaste in panne e per gestire gli allagamenti delle strade e degli edifici.