Meteo Aosta, previsioni da Giovedì 30 a Sabato 01 Giugno

Previsioni Meteo Aosta prossimi giorni 30 Maggio, 31 Maggio, 01 Giugno:

Le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni ad Aosta presentano variazioni significative nelle condizioni atmosferiche, con un mix di nuvolosità, precipitazioni e temperature in lieve aumento. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 30 Maggio 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e possibilità di piogge leggere intorno alle prime ore del mattino, con temperatura intorno ai 13°C e un’umidità del 69%. Nel corso della mattinata, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a qualche schiarita e portando la temperatura a salire fino ai 22.5°C. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature massime intorno ai 24°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, le nubi si addenseranno nuovamente, portando a una diminuzione delle temperature e all’aumento dell’umidità.

Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità compresa tra i 4 e i 23 km/h, mentre l’umidità oscillerà tra il 32% e l’85%. Si consiglia di prestare attenzione a eventuali sbalzi termici e di tenere a portata di mano un ombrello per le precipitazioni più intense.

Venerdì, 31 Maggio 2024:

La giornata di Venerdì sarà caratterizzata da un miglioramento delle condizioni meteorologiche rispetto alla giornata precedente. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature che oscilleranno tra gli 11.1°C e i 17.8°C. L’umidità si manterrà intorno al 33-57%. Nel corso della giornata, il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità variabile tra i 6 e i 13 km/h.

Si consiglia di godere di una passeggiata all’aperto per godere delle condizioni meteo favorevoli, avendo cura di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Sabato, 01 Giugno 2024:

La prima giornata di Giugno sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso e coperto per gran parte della giornata, con temperature comprese tra i 9.9°C e i 19.8°C. L’umidità si manterrà costante intorno al 37-63%. Il vento soffierà principalmente da nord-nord-ovest con una velocità compresa tra i 4 e gli 8 km/h.

Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di adottare le misure necessarie per affrontare un’eventuale giornata piovosa o nuvolosa, vestendosi adeguatamente e prestando attenzione alle strade bagnate.

Queste previsioni meteo forniscono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche previste ad Aosta nei prossimi giorni, consentendo a cittadini e visitatori di pianificare le proprie attività in base alle condizioni meteorologiche attese.