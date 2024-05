Meteo Brescia, previsioni da Giovedì 30 a Sabato 01 Giugno

Previsioni Meteo per Brescia

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Brescia mostrano una varietà di condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Giovedì 30 Maggio, Venerdì 31 Maggio e Sabato 01 Giugno 2024.

Giovedì 30 Maggio, 2024

Giovedì sarà caratterizzato da un inizio con cielo nuvoloso e precipitazioni dalle prime ore del giorno. Le piogge sono previste fino alle prime ore del pomeriggio, con un temporaneo miglioramento verso mezzogiorno, quando il cielo si presenterà nuvoloso. Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno e si avranno nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i 17.4°C e i 21.9°C, con un picco verso le 14:00. Il vento soffierà moderato da direzioni variabili, con punte massime intorno ai 10 km/h. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 93% nelle prime ore della giornata.

Venerdì 31 Maggio, 2024

Venerdì sarà un giorno caratterizzato da condizioni meteo instabili. Il mattino inizierà con precipitazioni, seguite da temporali e grandinate nelle prime ore del giorno. Nel corso della mattinata, il tempo si manterrà coperto e piovoso, con un miglioramento solo verso mezzogiorno, quando le piogge diminuiranno d’intensità. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso, con la possibilità di piogge sparse. Le temperature oscilleranno tra i 14.1°C e i 20.3°C, con un calo significativo durante le precipitazioni. Il vento sarà moderato, proveniente da diverse direzioni, con punte massime intorno ai 13 km/h. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata.

Sabato 01 Giugno, 2024

Sabato si presenterà con condizioni meteo più stabili. Il cielo sarà coperto nelle prime ore del giorno, con una leggera diminuzione della nuvolosità verso il mattino. Nel corso della giornata, il tempo si manterrà prevalentemente coperto, con nubi sparse e schiarite nel pomeriggio. Le temperature saranno in aumento, oscillando tra i 11.2°C e i 24.4°C, con un massimo previsto verso le 14:00. Il vento sarà debole a moderato, proveniente principalmente da direzioni settentrionali e occidentali, con punte massime intorno ai 12 km/h. L’umidità sarà in diminuzione, raggiungendo il 33% nel corso della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Brescia indicano un inizio instabile, con precipitazioni e temporali, seguito da un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche nei giorni successivi. Le temperature oscilleranno nel range tipico della primavera, con una diminuzione dell’umidità e un vento moderato. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.