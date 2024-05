Meteo Campobasso, previsioni da Giovedì 30 a Sabato 01 Giugno

PREVISIONI METEO CAMPOBASSO

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Campobasso mostrano una varietà di condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì 30 Maggio 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature comprese tra 14.3°C e 21°C. L’umidità si manterrà intorno al 97%, con venti leggeri provenienti da sud-ovest. Nel corso della giornata, le nuvole aumenteranno, portando a un cielo coperto con picchi di umidità del 73%. Le temperature oscilleranno tra i 16.3°C e i 21.9°C, mentre i venti soffieranno da ovest-sud-ovest con una velocità media di 14 km/h.

Venerdì 31 Maggio 2024

La giornata inizierà con condizioni meteorologiche simili al giorno precedente: nuvoloso con temperature tra 14.3°C e 20.2°C. L’umidità diminuirà gradualmente durante la mattina, con venti che si intensificheranno da ovest-sud-ovest. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso, con temperature stabili intorno ai 20°C e venti che si sposteranno verso ovest. Durante la serata e la notte, il cielo si schiarirà, portando il tempo a sereno e temperature comprese tra 14.4°C e 15.2°C.

Sabato 01 Giugno 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 13.9°C. Durante la mattina, il cielo si coprirà gradualmente, portando a condizioni nuvolose nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 13.1°C e i 20.8°C, con venti leggeri provenienti da ovest-sud-ovest. Nel complesso, ci si aspetta un sabato nuvoloso con temperature gradevoli e umidità controllata.

Con queste previsioni dettagliate, i residenti di Campobasso possono prepararsi per una varietà di condizioni meteorologiche nei prossimi giorni. È consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni in tempo reale per adattare le attività in base alle condizioni climatiche.