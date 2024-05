Meteo Catania, previsioni da Giovedì 30 a Sabato 01 Giugno

PREVISIONI METEO CATANIA:

Il tempo a Catania nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Ecco una panoramica dettagliata delle previsioni meteo per Giovedì, 30 Maggio 2024, Venerdì, 31 Maggio 2024 e Sabato, 01 Giugno 2024.

Giovedì, 30 Maggio 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 20 gradi, con un’umidità del 70%. Nel corso della mattinata, le nuvole si diraderanno lasciando spazio a un po’ di sole, con temperature che raggiungeranno i 23-24 gradi e un’umidità che si manterrà intorno al 65-70%. Nel pomeriggio il cielo si coprirà nuovamente, con temperature che si manterranno attorno ai 23 gradi e un aumento dell’umidità al 74%. Il vento soffierà da est con una velocità tra i 15 e i 17 km/h.

Venerdì, 31 Maggio 2024:

La situazione meteorologica di venerdì sarà caratterizzata da un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature massime toccheranno i 25-26 gradi nel pomeriggio, con un’umidità che si manterrà intorno al 60%. Il vento soffierà da sud-est con una velocità dai 10 ai 16 km/h.

Sabato, 01 Giugno 2024:

La giornata di sabato vedrà un cielo variabile con nubi sparse al mattino, seguite da un cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature massime saranno attorno ai 24 gradi con un’umidità variabile tra il 70% e l’80%. Il vento soffierà da est con una velocità dai 12 ai 15 km/h.

In conclusione, il weekend a Catania sarà caratterizzato da un mix di condizioni meteorologiche, con una variazione significativa delle temperature e del cielo. È consigliabile monitorare costantemente le previsioni per adattarsi al meglio alle condizioni atmosferiche in continuo cambiamento.