Meteo Catanzaro, previsioni da Giovedì 30 a Sabato 01 Giugno

Previsioni Meteo per Catanzaro:

Il tempo previsto nei prossimi giorni a Catanzaro sarà caratterizzato da variazioni significative. Ecco le previsioni dettagliate per ciascuna giornata.

Giovedì, 30 Maggio 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 15-16°C fino alle prime ore del mattino. Verso le 6:00, la temperatura si alzerà fino a 20.7°C con umidità al 66%. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature in aumento fino a 24-25°C. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà coperto con temperature costanti intorno ai 24-25°C. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo si schiarirà gradualmente, portando a una diminuzione delle nuvole e temperature intorno ai 20-22°C. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 4 e i 15 km/h provenendo da diverse direzioni, principalmente da sud-est.

Venerdì, 31 Maggio 2024:

La giornata inizierà con un cielo sereno e temperature intorno ai 19-20°C. Durante la mattinata, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con un graduale aumento delle temperature fino a 27-28°C. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con temperature costanti intorno ai 28-29°C. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo rimarrà sereno con temperature in diminuzione fino a 20-23°C. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 7 e i 24 km/h provenendo principalmente da ovest.

Sabato, 01 Giugno 2024:

La giornata inizierà con un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 18-20°C. Durante la mattinata, il cielo si coprirà gradualmente, portando a un aumento delle nuvole e temperature fino a 26-27°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con temperature costanti intorno ai 25-26°C. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo si manterrà nuvoloso con temperature in diminuzione fino a 18-21°C. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 2 e i 13 km/h provenendo principalmente da sud-est.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catanzaro indicano variazioni significative delle condizioni atmosferiche, con un mix di cielo coperto, sereno e nuvoloso. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alle condizioni del vento per pianificare al meglio le attività all’aperto.