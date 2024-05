Meteo Firenze, previsioni da Giovedì 30 a Sabato 01 Giugno

Firenze

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Firenze prevedono un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con variazioni significative delle temperature e possibili precipitazioni.

Giovedì, 30 Maggio 2024

Durante la giornata di giovedì a Firenze, si prevede un cielo generalmente coperto con nubi sparse e momenti di copertura completa. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori compresi tra 16.4°C e 24.3°C. L’umidità varierà tra il 50% e l’87%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-sudovest con una velocità media compresa tra 1 km/h e 9 km/h.

Venerdì, 31 Maggio 2024

Venerdì la situazione a Firenze vedrà un iniziale cielo coperto con un’umidità che raggiungerà il 96% nelle prime ore del mattino. Successivamente, il cielo si schiarirà progressivamente con la comparsa di nubi sparse e addirittura momenti di sereno. Le temperature oscilleranno tra i 14°C e i 23.2°C, mentre il vento sarà piuttosto intenso con raffiche fino a 22 km/h provenienti da ovest-sudovest.

Sabato, 1 Giugno 2024

Sabato le condizioni meteorologiche a Firenze saranno caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno con la comparsa di nubi sparse nel corso della giornata. Tuttavia, nel tardo pomeriggio sono previsti temporali che potrebbero portare a un repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche. Le temperature oscilleranno tra i 12.8°C e i 26.4°C, con un’umidità che varierà dal 35% al 94%. Il vento soffierà da est-sudest con intensità compresa tra 3 km/h e 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Firenze indicano un iniziale periodo di instabilità con cielo coperto e possibili precipitazioni, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con l’arrivo di temperature più elevate e momenti di sereno. È consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione delle previsioni per adattare al meglio le proprie attività in base alle condizioni meteorologiche previste.