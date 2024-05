Meteo Napoli, previsioni da Giovedì 30 a Sabato 01 Giugno

Previsioni Meteo per Napoli

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Napoli indicano variazioni significative delle condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio cosa ci si può aspettare in termini di temperatura, precipitazioni, vento e umidità.

Previsioni per Giovedì, 30 Maggio 2024

Per Giovedì, si prevede un inizio di giornata con nubi sparse e poco nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 18.1°C e i 25.3°C. L’umidità si manterrà intorno al 52-96%, mentre la velocità del vento sarà in media compresa tra 1 e 11 km/h con direzione prevalentemente a sud-ovest. Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperatura massima di 25.3°C. Verso sera, il cielo si aprirà, portando serenità con una temperatura minima di 18.3°C.

Previsioni per Venerdì, 31 Maggio 2024

Venerdì si preannuncia un cielo coperto con nubi sparse e piogge deboli nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra 18.3°C e 23.9°C con un picco massimo verso mezzogiorno. L’umidità si manterrà elevata, con valori tra il 60% e il 95%, mentre il vento soffierà a una velocità media compresa tra 2 e 19 km/h, principalmente proveniente da sud e sud-ovest. Durante il pomeriggio, sono previste piogge deboli seguite da un miglioramento con cielo poco nuvoloso verso sera.

Previsioni per Sabato, 1 Giugno 2024

Sabato si prospetta un’inizio di giornata con sereno e poco nuvoloso, seguito da nubi sparse nel corso del mattino. Nel corso della giornata sono previste piogge deboli, con temperature che si manterranno tra i 17°C e i 24.5°C. L’umidità sarà compresa tra il 61% e il 97%, mentre il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest a una velocità media tra 2 e 14 km/h. Nel pomeriggio le piogge deboli continueranno, seguite da un miglioramento verso sera con cielo nuvoloso.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Napoli suggeriscono un mix di condizioni atmosferiche, che va dalle nubi sparse al sereno, ma con la presenza costante di piogge deboli. È consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare queste variazioni climatiche.