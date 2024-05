Meteo Perugia, previsioni da Giovedì 30 a Sabato 01 Giugno

Previsioni Meteo Perugia:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia promettono un mix di condizioni climatiche, con piogge deboli e copertura nuvolosa per Giovedì, tempo più stabile e sereno per Venerdì e Sabato.

Giovedì, 30 Maggio 2024:

Giovedì a Perugia, il tempo sarà prevalentemente coperto durante le prime ore del mattino con temperature che si manterranno intorno ai 16-17°C. Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa rimarrà costante con lievi precipitazioni previste nel tardo pomeriggio e la sera. Il vento soffierà da sud con una velocità media di 15-20 km/h. L’umidità sarà intorno al 75-80%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 23-24°C nel primo pomeriggio.

Venerdì, 31 Maggio 2024:

Venerdì a Perugia, il tempo sarà ancora instabile nelle prime ore con piogge deboli e copertura nuvolosa. Tuttavia, nel corso della giornata, il cielo si libererà, e avremo condizioni più stabili e serene. Le temperature massime toccheranno i 21-22°C nel primo pomeriggio, con un calo graduale verso sera. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità media di 15-25 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% durante la giornata.

Sabato, 1 Giugno 2024:

Sabato a Perugia, ci aspettiamo condizioni di bel tempo con cieli sereni e solo lievi nubi sparse in serata. Le temperature massime raggiungeranno i 23-24°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità media di 10-20 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 35-45%, rendendo le condizioni atmosferiche piacevoli per attività all’aperto.

Con queste previsioni, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare le diverse condizioni climatiche. Restate aggiornati sulle previsioni meteo locali per godere al meglio di ogni giornata a Perugia.