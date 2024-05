Meteo Trento, previsioni da Giovedì 30 a Sabato 01 Giugno

Giovedì, 30 Maggio 2024

Il tempo a Trento giovedì sarà caratterizzato da una giornata instabile. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura di 16.3°C e un’umidità del 76%. Le prime ore del mattino vedranno un aumento dell’umidità e l’inizio delle precipitazioni, con piogge leggere e temperatura intorno ai 15-16°C. Il vento soffierà leggero da direzioni variabili.

Nella seconda metà della mattinata, le piogge diventeranno più intense, con temperature che si manterranno attorno ai 17-18°C e un vento che si intensificherà leggermente provenendo da sud. Durante il primo pomeriggio le precipitazioni si ridurranno leggermente, mantenendo comunque il cielo coperto e una temperatura di circa 20°C, con un vento che si attenuerà provenendo da sud-ovest.

Nella seconda metà del pomeriggio, le temperature si manterranno attorno ai 20°C con cielo nuvoloso, ma è previsto un temporale accompagnato da raffiche di vento da nord-nord-est. Le ultime ore della giornata vedranno ancora precipitazioni, con cielo coperto e temperature intorno ai 15-16°C e vento da nord-nord-ovest.

Venerdì, 31 Maggio 2024

Venerdì sarà ancora caratterizzato da precipitazioni, ma con un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, le piogge saranno presenti con temperature intorno ai 14°C e una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento soffierà da nord.

Nelle prime ore del mattino, le precipitazioni si manterranno, con temperature che si manterranno intorno ai 13-14°C. Il vento aumenterà leggermente provenendo da nord-nord-ovest. Durante la mattina, le piogge si intensificheranno con temperature che saliranno fino ai 15-16°C. Il vento continuerà a soffiare da nord-ovest.

Nel pomeriggio, le precipitazioni si diraderanno, lasciando spazio a un cielo coperto e temperature intorno ai 17-18°C. Il vento si attenuerà da nord-ovest e la situazione migliorerà ulteriormente nel tardo pomeriggio con temperature intorno ai 17-18°C e vento da nord.

Sabato, 01 Giugno 2024

Sabato sarà caratterizzato da un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature intorno ai 9-10°C. Il vento soffierà leggero da ovest-nord-ovest.

Nelle prime ore del mattino, il cielo si manterrà nuvoloso con temperature intorno ai 9-10°C e un vento leggero da nord-ovest. Durante la mattina, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a schiarite con temperature intorno ai 18-19°C e vento da est-sud-est.

Nel pomeriggio, il tempo sarà variabile con nubi sparse e temperature che saliranno fino ai 20-21°C. Il vento soffierà leggero da sud-est. Durante la sera, il cielo si manterrà coperto con temperature intorno ai 16-17°C e un vento leggero da sud-sud-ovest.

Queste sono le previsioni dettagliate per Trento nei prossimi giorni, tenetele in considerazione per pianificare le vostre attività all’aperto. Restate aggiornati sulle condizioni meteo in quanto potrebbero subire variazioni.