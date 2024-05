Meteo Venezia, previsioni da Giovedì 30 a Sabato 1 Maggio

Previsioni Meteo per Venezia:

Il tempo a Venezia nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Prevediamo condizioni meteorologiche mutevoli con piogge, nubi sparse e sereno. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascun giorno.

30 Maggio 2024:

Giovedì, il cielo sarà prevalentemente coperto con precipitazioni a partire dalle prime ore del mattino. Le piogge si attenueranno nel corso della giornata, ma è probabile che persistano nubi basse. Le temperature saranno comprese tra 17.3°C e 20.9°C, con un’umidità che oscillerà tra il 75% e il 95%. Il vento soffierà prevalentemente da est-nordest con una velocità media di 5-16 km/h.

31 Maggio 2024:

Venerdì, il tempo sarà instabile con piogge intermittenti durante la notte e la mattinata. Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche miglioreranno con la comparsa di nubi sparse e un graduale aumento delle temperature. Le previsioni indicano temperature in aumento da 14.2°C a 22.4°C, con un’umidità compresa tra il 45% e il 96%. Il vento cambierà direzione, soffiando da nord-est a sud-ovest con una velocità variabile tra 4 e 25 km/h.

01 Giugno 2024:

Sabato, il meteo a Venezia sarà caratterizzato da un cielo sereno al mattino, con la comparsa di poche nuvole nel pomeriggio. Le temperature massime saliranno fino a 24°C, con un’umidità che diminuirà gradualmente dal 53% al 83%. Il vento sarà prevalentemente debole e soffierà da nord-est a sud-est con una velocità compresa tra 1 e 11 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venezia indicano un inizio della prossima settimana con instabilità e precipitazioni, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso dei giorni. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.