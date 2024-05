Grave Incidente a Bari: crolla il solaio di una piscina, almeno 20 feriti

Bari, 30 maggio 2024 – Un grave incidente è avvenuto poco fa, intorno alle 17:30, nel cuore di Bari. Il crollo del solaio della piscina Energy Live, situata in via Saverio Lioce nel quartiere Poggiofranco, ha causato almeno 20 feriti.

Secondo le prime informazioni, al momento dell’incidente in acqua si trovavano diverse persone. Tra i feriti, le condizioni non sono ancora note, ma si teme che possano esserci gravi conseguenze. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che ha mobilitato tre ambulanze per gestire l’emergenza.

Tra i feriti, una ragazza sembra essere rimasta intrappolata nella vasca della piscina. I soccorritori stanno lavorando senza sosta per liberarla e assicurare la sicurezza di tutti i presenti. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso e ulteriori aggiornamenti sono attesi nei prossimi minuti.

La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, e le autorità stanno avviando un’indagine per determinare le cause del crollo. La piscina Energy Live è una struttura frequentata da molti cittadini e l’evento ha destato grande preoccupazione tra i residenti del quartiere Poggiofranco.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.