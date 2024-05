Meteo BARI, previsioni da Venerdì 31 a Domenica 02 Giugno

Venerdì, 31 Maggio 2024

Il tempo a Bari venerdì sarà prevalentemente variabile con nubi sparse e momenti di copertura del cielo. Le temperature oscilleranno tra i 20.4°C e i 28.9°C. L’umidità si manterrà intorno al 37-83%, mentre i venti soffieranno con intensità compresa tra 7 e 21 km/h provenienti prevalentemente da sud e sud-ovest. Durante le ore notturne, il cielo si libererà, portando a una situazione serena. Le temperature si manterranno piacevoli, intorno ai 20-23°C, con venti lievi provenienti da sud. L’umidità si attesterà intorno al 51-83%.

Sabato, 01 Giugno 2024

Sabato, il tempo a Bari sarà caratterizzato da un iniziale cielo poco nuvoloso, seguito da un aumento della nuvolosità e precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 18.6°C e i 26°C. L’umidità varierà tra il 52-82%, mentre i venti soffieranno con intensità compresa tra 5 e 13 km/h, principalmente da sud e sud-est. La pioggia interverrà durante le prime ore del mattino e si protrarrà per gran parte della giornata, accompagnata da un calo delle temperature. Durante la sera, il cielo si libererà parzialmente, mantenendo tuttavia una copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai 21-23°C con venti moderati provenienti da sud e sud-est. L’umidità si attesterà intorno al 59-82%.

Domenica, 02 Giugno 2024

Domenica il tempo a Bari sarà nuovamente instabile, con cielo coperto e precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 20.4°C e i 23.2°C. L’umidità varierà tra l’80-89%, mentre i venti soffieranno con intensità compresa tra 3 e 10 km/h provenienti da diverse direzioni, principalmente da est e sud-est. La pioggia si protrarrà per gran parte della giornata, con un calo delle temperature. Durante la sera, il tempo tenderà a migliorare, con una copertura nuvolosa che andrà diradandosi. Le temperature si manterranno intorno ai 20-22°C, con venti leggeri provenienti da est e sud-est. L’umidità si attesterà intorno all’80-89%.

In conclusione, il weekend a Bari sarà caratterizzato da un mix di condizioni meteo, con la costante presenza di precipitazioni e un’alternanza di copertura nuvolosa e sereno. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con una leggera diminuzione dovuta alle piogge. I venti saranno moderati, ma non raggiungeranno intensità eccessive. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo.