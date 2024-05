Meteo Bologna, previsioni da Venerdì 31 a Domenica 02 Giugno

Venerdì, 31 Maggio 2024

Il tempo a Bologna venerdì sarà caratterizzato da un inizio giornata nebbioso con probabili precipitazioni, seguito da un aumento delle nuvole sparse e coperto. La temperatura massima prevista sarà di 22.5°C intorno alle 13:00, mentre la minima si registrerà intorno alle 15:00 con 17.5°C. L’umidità si manterrà elevata per gran parte della giornata, con valori intorno al 90% nelle prime ore del mattino. Il vento soffierà con intensità variabile, principalmente da direzione Ovest e Nord-Ovest.

Sabato, 01 Giugno 2024

Il sabato a Bologna sarà caratterizzato da un cielo per lo più sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i 26.7°C intorno alle 13:00. Durante la giornata si avrà un aumento delle nuvole sparse e coperto, con possibili precipitazioni nel pomeriggio. L’umidità diminuirà rispetto alla giornata precedente, mantenendosi intorno al 30-40% per gran parte della giornata. Il vento sarà debole, prevalentemente da direzione Sud-Ovest durante le prime ore della giornata, per poi ruotare a Nord-Est nel pomeriggio.

Domenica, 02 Giugno 2024

La giornata di domenica vedrà un cielo principalmente coperto per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 24°C. L’umidità si manterrà costante intorno al 60-70%, con un lieve aumento nel pomeriggio. Il vento soffierà principalmente da direzione Nord, variando poi verso Nord-Ovest nel tardo pomeriggio. Non sono previste precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà coperto per gran parte della giornata.