Meteo Brescia, previsioni da Venerdì 31 a Domenica 02 Giugno

Venerdì, 31 Maggio 2024

Il tempo previsto per Venerdì a Brescia si presenta molto variabile. Durante la notte, ci aspettiamo temporali e grandine con temperature comprese tra i 16.9°C e i 13.9°C. Il vento soffierà moderato da direzioni variabili, con una prevalenza da Sud-Est a Est-Nord-Est. Durante la mattinata, le precipitazioni diminuiranno, ma il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno intorno ai 17-18°C. Nel pomeriggio, sono previste piogge leggere con un lieve aumento delle temperature fino a 16-17°C. Verso sera, il cielo si libererà parzialmente, ma le temperature si manterranno fresche intorno ai 14-15°C.

Sabato, 01 Giugno 2024

Il tempo di Sabato sarà generalmente migliorato rispetto al giorno precedente. Durante la notte, avremo cieli poco nuvolosi con temperature che si abbasseranno fino a 13.6°C. Il vento sarà tranquillo proveniente da Est-Sud-Est. Durante la mattinata, il tempo rimarrà stabile con cieli sereni e temperature in aumento fino a 20-21°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente coperto con temperature intorno ai 22-23°C. Verso sera, le nuvole aumenteranno ma non sono previste precipitazioni, con temperature che scenderanno gradualmente verso i 15-16°C.

Domenica, 02 Giugno 2024

Anche Domenica il tempo si manterrà stabile. Durante la notte avremo cieli poco nuvolosi con temperature intorno ai 15-16°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord-Est. Durante la mattinata, il cielo si coprirà progressivamente, ma non sono previste precipitazioni, con temperature in aumento fino ai 18-19°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 20-21°C. Verso sera, le condizioni non cambieranno, mantenendo cieli coperti e temperature intorno ai 17-18°C.